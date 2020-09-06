Поножовщина в Бирмингеме: один человек убит, двое в критическом состоянии

Один человек был убит и еще два человека получили тяжелые ранения во время нападения неизвестного с ножом в Бирмингеме.

В полиции Уэст-Мидлендса сказали, что правоохранители начали расследование, но заверили, что происшествие никак не связано с терроризмом

"Мы можем подтвердить, что примерно в 12:30 сегодня нас вызвали из-за сообщения о ранении в центре Бирмингема. Вскоре после происшествия в том же районе было зарегистрировано несколько других ранений", - говорится в заявлении полиции.

Кадры, показанные на британских новостных каналах, показали, что большие районы центра города оцеплены полицейскими

По данным BBC, инциденты произошли недалеко от района, известного как "Деревня геев" в центре Бирмингема.

"Работа по установлению причин происшествия все еще продолжается, может потребоваться некоторое время, прежде чем мы сможем сказать что-либо конкретное. На этой ранней стадии было бы неуместно рассуждать о причинах инцидента", - заявила ранее в воскресенье полиция Уэст-Мидлендса.

Varios heridos en un apuñalamiento masivo en Birmingham, Reino Unido. El individuo ha sido detenido.

Adivinen.. pic.twitter.com/wYXx74cleL — Noelia de Trastámara (@N_Trastamara) September 6, 2020

По сведениям очевидцев, на улице подрались две группы людей, во время конфликта звучали "расовые оскорбления".