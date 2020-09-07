У нас прекрасные показатели по раскрываемости убийств - Геращенко

Заместитель Арсена Авакова похвалил украинских правоохранителей за качественную работу.

В Украине показатель раскрываемости убийство достигает 90%.

Об этом сказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

"У нас, например, прекрасные показатели по раскрываемости убийств. Она у нас достигает 90%. То есть, из 10 убийств раскрывается 9. Это далеко не в каждой европейской стране есть такая степень раскрываемости убийств.

Конечно, полиция максимальные усилия бросает именно на раскрытие тяжких преступлений — изнасилований, грабежи, убийства", — сказал Антон Геращенко.