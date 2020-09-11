COVID-19: За сутки в мире обнаружили еще 300 тысяч новых случаев

На 11 сентября в мире зафиксировано 28,3 миллиона случаев заражения, из них 300 тысячи только за прошедшие сутки.

По состоянию на утро пятницы, в мире зафиксировали 28 328 338 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные портала Worldometers, который мониторит ситуацию по заболеваемости коронавирусом в странах мира, а также данные центра Джона Хопкинса.

За новые сутки в мире зафиксировано 10 410 новых случаев и 626 новых смерти от заболевания.

Всего с момента распространения болезни уже скончались 913 922 больных, выздоровели уже 20 342 786. Таким образом, на сегодняшний день число активных больных составляет 7 071 630, из них 60 738 или 1% находятся в критическом или тяжелом состоянии.

Больше всего больных выявили в таких странах:

США - 6 588 163

Индия - 4 562 414

Бразилия - 4 239 763

Россия - 1 046 370

Перу - 710 067

Колумбия - 694 664

Мексика - 652 364

ЮАР - 644 438

Испания - 554 143

Аргентина - 524 198

Коронавирусная болезнь COVID-19 начала распространятся в декабре прошлого года. Сейчас коронавирус обнаружили в 213 странах. На первом месте в мире США - 6,5 миллионов инфицированных. Индия вышла на второе место в мире после США по числу заразившихся коронавирусом. По последним данным, заболевание выявили у более чем 4,5 миллионов жителей страны.

Наибольшее количество новых случаев за 11 сентября обнаружено в Мексике, там зафиксировано 4 857 новых заболевших и 554 погибших.

Сейчас в мире за неделю диагностируют около 1,5 миллиона новых случаев COVID-19. Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня.

За минувшие сутки Украина оказалась на 16-м месте в мире по количеству новых случаев заражения коронавирусом, по общему количеству выявленных больных она на 24-м месте. Всего с начала эпидемии в стране выявили 145 612 случаев коронавируса. В тоже время излечились уже 65 877 человек.

В ВОЗ предупредили, что нынешняя пандемия коронавируса не является последней, поэтому мир должен заблаговременно готовиться к новой.