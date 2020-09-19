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В столице растет число заражений COVID-19, за сутки - 400 случаев

В столице растет число заражений COVID-19, за сутки - 400 случаев
13:00 Сегодня Телеграф Укринформ
За прошедшие сутки Covid-19 обнаружили у 400 жителей столицы, умерли 8 больных. Десяткам киевлян понадобилась госпитализация.

В Киеве за сутки COVID-19 диагностирован у 400 киевлян.

Об этом в телеграмме сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"За прошедшие сутки вирус обнаружили у 400 человек. Умерли 8 больных. Всего коронавирус унес жизни 312 киевлян", - написал Кличко.

По его словам, среди новых больных - 199 женщин в возрасте от 18 до 83 лет, 165 мужчин в возрасте от 17 до 87 лет; 13 девочек в возрасте от 2 месяцев до 16 лет и 23 мальчика в возрасте от 1 месяца до 17 лет.

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Кличко отметил, что коронавирусная болезнь подтверждена у 12 столичных медработников.

Мэр сообщил, что 65 пациентов госпитализировали, остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Кличко уточнил, что больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе (82), Оболонском (57), Дарницком (50).

Всего по состоянию на 19 сентября в столице зарегистрировано 19 140 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

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Киев, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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