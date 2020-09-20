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Президент призвал украинцев бороться и менять государство

Президент призвал украинцев бороться и менять государство
Обновлено 10:37 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua
Владимир Зеленский призвал украинцев бороться и менять государство, и получить еще одну возможность обнулить старые "серые элиты" на местах. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

"Разве мы уже не хотим изменить страну? Нет? Не просто поменять фамилии на кабинетных табличках, а получить наконец эффективное, удобное, современное и адекватное государство? Так давайте менять. Не ныть, не жаловаться, не прятаться, не жаловаться на кого-то. А именно менять. По-настоящему. Без предварительных подсчетов и сравнений. Давайте показывать людям, что мы готовы работать и бороться. Бороться за то, чтобы, вопреки традиционным заговорам, получить еще одну возможность обнулить старые "серые элиты" на местах. Это, конечно, очень трудно", - написал Владимир Зеленский. 

Он отметил, что любая радикальная смена правил игры - это прежде всего ответственность, за себя и за свою команду. 

"И это несомненно преодоление тяжелого сопротивления старых ярых коррупционеров на местах, которые буквально спрессованы в прочные кланы и региональные мафии. На мой взгляд, сегодня речь идет не только о выборах в органы местного самоуправления. Речь все еще о возможности перезагрузить наши традиционные социальные отношения, в которых годами работало отвратительное правило: коррумпированному меньшинству закон не писан, а большинству - нищета, несправедливость, обман", - добавил Президент. 

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По его словам, для настоящих изменений нужно, чтобы блестели глаза, и чтобы все вокруг видели желание идти и бороться. 

"Да, я прекрасно понимаю, что "не все, не сразу и не быстро". И что есть ошибки. И что бывают у нас ошибки в людях, в кандидатах, в депутатах. Но сильным считается не тот, кто не ошибается, а тот, кто эти ошибки признает и исправляет. Или мы живем в идеальном мире? А если нет, тогда быстро исправляем ошибки и движемся вперед. Всегда стараюсь максимально широко открывать двери для прогрессивных изменений. Давать шанс. Брать в свою команду тех, кто готов работать и отвечать за сделанное. Берите и делайте. И отвечайте. Поэтому прямо и жестко хочу сказать всем своим. Заканчивайте отказываться от ответственности. Заканчивайте стелить себе соломку на случай чего-то непредвиденного", - сказал Глава государства. 

Он добавил, что у них достаточно времени, чтобы доказать свою эффективность, для этого просто нужно работать в режиме "24/7" и постоянно доказывать людям свою полезность.

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Украина, Владимир Зеленский, ОП.

Автор:

Телеграф
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