В работе Telegram произошел серьезный сбой

Пользователи не могут отправить сообщения

В работе популярного приложения Telegram произошел масштабный сбой. При попытке отправить какое-либо сообщение мессенджер сообщает об ошибке. Некоторые сообщения все же отправляются, но приходят с опозданием в несколько минут.

Судя по карте, опубликованной на ресурсе Downdetector, жалобы на сбой в работе приложения поступают от пользователей из Украины, Беларуси и России и других стран.

72% проблем связаны с отсутствием подключения, а у 27% пользователей не отправляются сообщения.

Первые сообщения о том, что приложение работает не так как надо, стали появляться в 13:30. Сообщается, что это пятый масштабный сбой в работе Telegram с начала осени.



