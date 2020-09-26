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"Пусть им было не страшно. И не больно": пост журналистки о трагедии под Харьковом растрогал сеть

"Пусть им было не страшно. И не больно": пост журналистки о трагедии под Харьковом растрогал сеть
01:10 Сегодня Телеграф
25 сентября 2020 года - еще одна черная дата в украинской истории.

25 человек, большинство из которых юные курсанты, погибли во время учебного полета. Их самолет разбился при заходе на посадку. 

Практически сразу после известия об авиакатастрофе в соцсетях появились посты поддержки и сочуствия родственникам погибших, а "диванные эксперты" поспешили вставить свои "5 копеек" и рассказать, что же, по их мнению, стало причиной аварии.

Журналистка "1+1" Наталья Нагорная опубликовала мощный пост, который мгновенно разлетелся по сети. За час его репостнули более сотни раз.

"Говорят, самолет садился с третьей попытки. И мне очень хочется, чтобы они не боялись. Чтобы думали в последние минуты, что сядут и это будет лиш еще одно мальчишеское приключение", - пишет Нагорная.

"Пусть им было не страшно. И не больно", - закончила пост журналистка.

Как сообщал "Телеграф", курсант Александр Харченко в последний момент не был допущет на борт и остался жив. Выжили еще двое молодых парней, которые успели выпрыгнуть из самолета, но они сильно обгорели.

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Харьков, Самолет, Чугуев.

Автор:

Телеграф
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