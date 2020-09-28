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Зацепер попал под поезд в киевском метро: первые детали трагедии

Зацепер попал под поезд в киевском метро: первые детали трагедии
21:31 Сегодня Телеграф
Случай оказался летальным

Вечером 27 сентября в Киеве ограничили работу зеленой ветки метро. По информации, размещенной на страничке в Facebook «Киевский метрополитен», поезда курсируют от станции «Сырец» до станции «Выдубичи» и от станции «Славутич» до станции «Красный хутор».

Ограничение ввели из-за «зацепера». По предварительной информации, любитель экстрима попал под поезд.

На месте ЧП работает аварийная бригада, медики и полицейские. 

Спустя полчаса появилось сообщение о восстановлении полноценной работы метро. Случай оказался летальным. Личность погибшего устанавливается.

Ранее медикам пришлось спасать жизнь 14-летнему парню. Юный экстремал влез на торговые вагоны на станции "Бровары" и получил удар током. Парня отбросило на землю и он загорелся и получил ожог половины тела.

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Киев, Метро, зацеперы.

Автор:

Телеграф
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