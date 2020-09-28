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Аномально низкая температура и потеря обоняния: заболевший коронавирусом Береза рассказал о симптомах и лечении

Аномально низкая температура и потеря обоняния: заболевший коронавирусом Береза рассказал о симптомах и лечении
22:14 Сегодня Телеграф Фото: Facebook Борислав Береза
COVID-19 у политика подтвердился только после второго теста

Народный депутат 8 созыва и один из претендентов на кресло киевского градоначальника Борислав Береза сообщил, что заразился коронавирусом. Заболевание выявили и у его супруги Натальи.

Его жена обратилась к врачам в среду (16 сентября. – Авт.). Женщина пожаловалась на заложенность носа и ей поставили диагноз синусит. Уже через несколько дней с похожими симптомами к медикам обратился и сам политик.

«Но на выходных у Наташи пропало обоняние. Она так и сказала, что нюх пропал. Я деликатно подметил, что нюх она потеряла лет 27 назад и получил по лбу. Несмотря на факт домашнего насилия мы приняли решение отправиться не на снятие побоев, а все же сдать на коронавирус всей семьей», - пишет Береза.

Он рассказал, что все это время у них держалась «аномально низкая температура».

«У меня она варьировалась от 33,3 до 34,5, а у Наташи в районе 34,7. У детей было все ок. У Наташи тест показал COVID-19, а у нас, что вируса нет. Но моё самочувствие все же как бы намекало, что не все так хорошо. Плюс тяжёлое дыхание, кашель и хрипы в верхней части груди мотивировали врача рекомендовать мне повторный ПЦР-тест. Он показал, что таки корона», - отмечает политик.

Что касается лечения, то Береза консультировался с украинскими и израильскими врачами. Выяснилось, что протоколы лечения коронавируса абсолютно разные. Украинские специалисты сразу же выписали супругам антибиотики, а их израильские коллеги категорически против такого лечения.

«В итоге, решили лечиться по щадящему протоколу. Тем более, что я лично знаю нескольких людей которым это помогло при схожей с нами симптоматике. В любом случае, следующие 14 дней мы все будем в самоизоляции. И хотелось бы, чтоб без осложнений, но это уже зависит от иммунитета организма», - отметил он.

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Коронавирус, Борислав Береза, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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