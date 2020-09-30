Зеленский исключил Фокина из ТКГ

Указ подписан 30 сентября

Президент Украины Владимир Зеленский вывел из состава Трехсторонней контактной группы по Донбассу Витольда Фокина.

Указ об отстранении Фокина от должности первого заместителя главы украинской делегации в ТКГ опубликован на официальном сайте президента. Документ вступает в силу со дня его опубликования.

Зеленского уже давно просили отправить Фокина в отставку. Но решение было принято после того как Фокин в очередной раз отличился скандальным заявлением по Донбассу. 29 сентября он по приглашению нардепов посетил заседание комитета Верховной Рады по вопросам госвласти. Во время беседы Фокин заявил, что не видит доказательств войны между Украиной и Россией на Донбассе.

Кроме того, он повторил свой тезис о необходимости всеобщей амнистии на Донбассе.

Эти слова вызвали жесткую критику среди чиновников и простых украинцев. Так, глава МВД Арсен Аваков назвал Фокина «мерзавцем» и заявил, что тому пора на пенсию. Фокина также раскритиковал глава Офиса президента Андрей Ермак, хотя именно благодаря ему бывшего премьер-министра включили в состав ТКГ.