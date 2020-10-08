Скачать
Пятница, 09.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Итоги 8 октября: обстрел Барды, Зеленский высказался о российской COVID-вакцине
Итоги 8 октября: обстрел Барды, Зеленский высказался о российской COVID-вакцине
Тактику Армении в войне с Азербайджаном сравнили с тактикой России при вторжении в Украину
Тактику Армении в войне с Азербайджаном сравнили с тактикой России при вторжении в Украину
К кому ушел со сцены: какая у Жванецкого жена и дети, их семейные фото
К кому ушел со сцены: какая у Жванецкого жена и дети, их семейные фото
Беринчик - Симион: видео боя
Беринчик - Симион: видео боя

Журналисты «Схем» зафиксировали, как помощник Зеленского встречался с Ахметовым (видео)

Журналисты «Схем» зафиксировали, как помощник Зеленского встречался с Ахметовым (видео)
23:14 Чт, 8 Октябрь 2020 Телеграф Фото:
Журналисты-расследователи сняли на видео визит первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира в имение Рината Ахметова под Киевом.

Съемочная группа программы «Схемы» зафиксировала, как Audi с Сергеем Шефиром выехала с Банковой и направилось на выезд из Киева. На одной из заправок авто остановилось и Шефир пересел в машину, на которой передвигается охрана Ахметова. Затем авто направилось к загородному имению бизнесмена. Это происходило 31 августа.

Журналисты "Схем" попросили Шефира раскрыть цель и детали визита к Ахметову.

«Ничего, что противоречит интересам нашей страны, ничего противозаконного я не делаю. Точка», - заявил помощник президента.

В Офисе Зеленского журналистам ответили, что сам президент в последний раз встречался с Ахметовым 16 марта. Там заверяют, что после этого никаких встреч (в том числе и неофициальных)  Зеленского с бизнесменом не было.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Ринат Ахметов, Владимир Зеленский, Схемы, Сергей Шефир.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Беринчик - Симион: онлайн-трансляция боя
02 Только маска и мытье рук не помогут: 8 правил, которые сократят риск заражения коронавирусом
03 Тактику Армении в войне с Азербайджаном сравнили с тактикой России при вторжении в Украину
04 Первым шагом "Батькивщины" будет старт программы капитального ремонта устаревшего жилья в Киеве
05 Известный украинский комик впервые стал папой
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Армении на фоне боев за Нагорный Карабах произошла громкая отставка
В Армении на фоне боев за Нагорный Карабах произошла громкая отставка
Семья пропавшей в Крыму студентки открыла волнующие детали дела
Семья пропавшей в Крыму студентки открыла волнующие детали дела
Главой НАН Украины избрали самого молодого кандидата - ему 69 лет
Главой НАН Украины избрали самого молодого кандидата - ему 69 лет
С Днем юриста! Картинки и открытки для поздравления с праздником 8 октября
С Днем юриста! Картинки и открытки для поздравления с праздником 8 октября
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь