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Три сценария для Карабаха: чем закончится очередной виток войны между Арменией и Азербайджаном
Три сценария для Карабаха: чем закончится очередной виток войны между Арменией и Азербайджаном
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Три сценария для Карабаха: чем закончится очередной виток войны между Арменией и Азербайджаном

Три сценария для Карабаха: чем закончится очередной виток войны между Арменией и Азербайджаном
18:48 Сегодня Телеграф Фото: haqqin.az
Активные бои между Баку и Ереваном идут уже вторую неделю. Почему войска Азербайджана не смогли продвинуться достаточно далеко и чем это все может завершиться? На эти вопросы "Телеграфа" отвечал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

- Акцент нашего разговора сместим в сторону очередного витка нагорно-карабахского конфликта. Как вы оцениваете боевой прорыв Азербайджана? Насколько успешным можно считать взятие под контроль ряда населенных пунктов, ведь по карте боевых действий видно, что отбитая у Армении территория достаточно невелика.

- Говоря об успехах азербайджанской армии, следует понимать, что из себя представляет тот регион, в котором проводятся боевые действия. Это довольно труднопроходимая, гористая местность, где важный фактор играет каждая господствующая высота. И говоря о продвижении армии Азербайджана, следует понимать, что она ориентируется не столько на контроль населенных пунктов, которые достаточно удалены друг от друга, в сравнении, например с Донбассом, сколько на контроль господствующих высот.

Кроме того, армянские формирования в Нагорном Карабахе за почти три десятилетия превратили этот регион в неприступный бастион и дальнейшее продвижение войск, без серьезных потерь личного состава, возможно только после предварительной, тщательной артиллерийской подготовки.

Собственно, никаких блиц-кригов, исключительно неспешное, размеренное продвижение малыми шагами.

- В чем, на ваш взгляд, причина такой внезапной активизации Азербайджана? Проще говоря, почему именно сейчас?

- Прежде всего, это внешнеполитическая повестка, в особенности главного союзника Армении – Российской Федерации. В день начала боевых действий, которые, кстати, начались после провокации с армянской стороны, Москва была отвлечена выборами в США и аншлюсом Беларуси.

По сути, конфликт в Нагорном Карабахе никогда не прекращался и между сторонами регулярно происходили стычки вдоль линии разграничения. И обе стороны находились на протяжении всех этих лет в постоянной боевой готовности. Фактически, Баку отреагировал на очередную провокацию Еревана и не стал останавливаться. Тем более, что это была возможность испытать на деле новую тактику боевых действий, которую переняли азербайджанские военные в ходе совместных учений с Турцией.

- Что стало секретом прорыва линии обороны Армении со стороны Азербайджана? Какую роль в этом отыграли беспилотники? В частности, там были замечены Bayraktar TB2, которые прицельно ликвидировали как технику, так и позиции армян и "армии карабаха".

- В первые дни операции на стороне азербайджанской армии был фактор неожиданности и масштабное использование ударных БПЛА, очень хорошо себя зарекомендовавших в сирийском Идлибе и в Ливии. Фактически, беспилотники стали именно тем переломным фактором данной операции, контраргумента которому у армянской армии не оказалось.

Сирия, Ливия, а теперь и Нагорный Карабах продемонстрировали, что современные беспилотные аппараты это не только высокоэффективное средство поражения вражеской техники, но идеальный разведчик позиций противника и наводчик на цель.

Видео уничтожения техники Армении беспилотниками Азербайджана

- Активно тиражировалась информация, что азербайджанцы переделали бипланы Ан-2 фактически в беспилотники и при их помощи вскрывали расположение ПВО противника. Насколько это эффективная тактика? Почему именно Ан-2?

- В условиях достаточно плотного покрытия воздушного пространства вражеским ПВО использование дорогостоящих БПЛА, для вскрытия позиций противника, нецелесообразно. Именно поэтому Ан-2 в данном случае сыграли роль эдаких камикадзе, отнюдь не высокотехнологичных, но для своей роли вполне подходящих.

Соотношение цена-качество, подтвердившее свою эффективность в ходе нынешних боевых действий.

- Как оцениваете оборонные действия Армении? Обе стороны несут существенные потери, в частности в технике и живой силе. В чем самое главное отличие войск Армении и Азербайджана?

- Армия Армении (с учетом сил так называемой НКР) и Азербайджана в количественном соотношении находятся в относительном балансе. Но, только в количественном.

Армия Азербайджана, безусловно, более высокотехнологично и соответствует современным вызовам. В свою очередь армия Армении более унифицирована, имея на вооружении в основном советскую/российскую технику. Унификация техники и боеприпасов, позволяет более гибко вести боевые действия, как в вопросах ремонтопригодности техники так и обеспечения её боеприпасами.

- Почему российские С-300 оказались неэффективными?

- Комплекс С-300 нецелесообразно применять против легких БПЛА, которыми в основном и оперирует сейчас азербайджанская сторона. Даже уничтожение Ан-2 из С-300 это довольно сомнительное удовольствие.

В целом же, с учетом десятилетий укрепления в регионе, было бы удивительно, если бы оборона Армении была менее живучей.

- Оправдана ли тактика обстрела реактивными системами жилых районов Степанакерта? Зачем в свою очередь Армения обстреливает жилые районы городов и поселков, которые находятся далеко за линией фронта?

- В районе Степанакерта имеется достаточное количество объектов военной инфраструктуры, по которым и наносятся основные удары. Отклонение того или иного боеприпаса от заданной траектории полета, увы, но это привычное явление на войне.

Так же следует проводить более тщательное и непредвзятое расследование (что в нынешних условиях невозможно) в отношении таких повреждений гражданских объектов, поскольку ответный огонь ведется по позициям азербайджанской армии так же через Степанакерт и падение на жилые дома армянских боеприпасов так же не является исключением. И не забываем, что в ходе активных боевых действий на Донбассе в 204-2015 года российские оккупационные силы вели огонь по позициям украинской армии из жилых микрорайонов, прикрываясь сути гражданскими лицами.

В свою очередь, обстрел Арменией городов на территории Азербайджана это как попытка спровоцировать Баку нанести удар по армянской территории, что позволит Еревану запросить помощь у ОДКБ, а так же форма шантажа. Вы продвинулись в направлении Физули – мы нанесли удар по Гянджа и т.д.

 

Последствия обстрела Степанакерта

- Насколько значительна роль Турции в этом конфликте и почему Россия официально не поддержала Армению, которая является союзником о ОДКБ?

- В настоящее время Турция оказывает всестороннюю политическую поддержку Азербайджану. Не забывайте, у турок и азербайджанцев есть девиз: "Две страны – один народ!" Так же между Турцией и Азербайджаном очень глубокое военно-техническое сотрудничество.

С другой стороны, ни одного документально подтвержденного факта прямого участия Турции в данном конфликте – нет. В основном это голословные обвинения армянской стороны либо довольно неуклюже сотканные фейки.

Россия же со своей стороны, не участвует в конфликте на уровне ОДКБ, поскольку так называемая НКР не является стороной договоренностей организации. Тем не менее, РФ оказывает всестороннюю политическую, финансовую и информационную поддержку Армении. По крайней мере, пока.

- В России уже начинаются сборы "добровольцев" для защиты армянских "православных братьев" в войне против исламистов. Зачем РФ начала разыгрывать религиозную карту, учитывая огромное количество мусульман, проживающих в самой России. Каким может быть военное вмешательство РФ в войну за Нагорный Карабах?

- Россия традиционно разыгрывает религиозную карту в конфликтах, в которых присутствует её интерес, либо которые она инициирует. Это позволяет активизировать населения внутри самой РФ, готовое в рядах добровольцев влиться в конфликт на далеких, но "сакральных" для россиян землях. С информационных позиций, это позволяет в представлении аудитории чертить психологическую границу между жертвами и злодеями.

Что же до мусульманского фактора в самой России, то не было ещё такого межнационального либо межрелигиозного кризиса, который бы Кремль не поставил себе на службу. Не забывайте, что вмешательство России в сирийскую гражданскую войну, в ливийский конфликт и т.д. не вылилось в некий серьезный внутренний кризис.

- Кто преуспевает в информационной компоненте? Армения и Россия, как мне видится, по примеру Донбасса просто продуцирует фейки, рассказывая о громадных потерях Азербайджана. Баку в свою очередь акцентирует на успехах и мощи своей армии, поднимая дух граждан и настаивая на освобождении своих земель. Чья тактика эффективнее?

- Когда началась военная операция в Нагорном Карабахе, в Азербайджане был отключен интернет. Это было сделано, чтобы избежать проникновение в азербайджанский сегмент армянского информационного фактора в первые дни операции.

В каком-то смысле это был верный шаг азербайджанских властей, с другой стороны он продемонстрировал неготовность Баку отвечать на информационные угрозы Армении.

На информационном плацдарме Азербайджан ведёт довольно последовательную и выверенную борьбу, но в сравнении с потенциалом армянского и покровительствующего ему российского сегмента, она значительно проседает под пропагандистским массивом Москвы и Еревана.

Фактически, на плацдарме информационной войны, за последние 6 лет, с оглядкой на опыт Украины, Азербайджан, с учётом его ресурсов и возможностей, мог бы подготовиться намного лучше.

- Чем все закончится? Каким будет ваш прогноз?

- Вопрос очень непростой и не думаю, что у кого-то есть на него однозначный ответ. Но на сегодняшний день я вижу три сценария. Либо Азербайджан продвинется достаточно, дабы обеспечить себе максимально выгодные позиции для закрепления и возьмет продолжительную передышку для следующего рывка, либо продолжит неспешное наступление с изнурением противника – последовательно уничтожая его ресурсы и моральный дух.

И третий – политический фактор, который окажет давление на обе стороны и заморозит конфликт на год-два, но не решит проблему.

- В первые дни после возобновления боев в Карабахе прозвучала безумная идея, что если бы одновременно с этим Грузия начала возвращение Абхазии, Молдова - Приднестровья, а Украина - Донбасса, то ресурсов Кремля попросту бы не хватило и это могло бы иметь успех по уничтожению российских анклавов на постсоветском пространстве. Насколько возможен даже в теории такой вариант? 

- Проблема в том, что Россия в настоящее время не настолько истощена, чтобы не реагировать на подобные угрозы своим анклавам. Тем более, что имеющихся у границ Украины и Грузии сил и средств ВС РФ достаточно, для оказания поддержки.

В случае карабахского конфликта оказание прямой военной поддержки Армении Россией более проблематично, нежели переброска сил средств через неконтролируемую часть границы на Донбасс, а так же Абхазию и Южную Осетию.

- Силовая операция по возвращению Крыма и Донбасса. Ключевые риски и вероятность успеха?

- В настоящее время операция по деоккупации Крыма исключается из-за крайне высоких рисков полномасштабной войны против России, военный потенциал которой на порядок выше потенциала Украины, не говоря уже о ядерной компоненте ВС РФ.

Что же до вопроса об освобождении Донбасса, то это вопрос уже не столько о готовности ВСУ возвращать украинские территории, сколько готовности России обеспечить свой анклав бесконечным потоком живой силы и техники.

Успех освобождения оккупированных украинских территорий в немалой степени зависит от степени изнеможения и бессилия Российской Федерации, по оказания соответствующей поддержки своим марионеткам.

Бывший посол Азербайджана в Украине Азер Худиев в интервью «Телеграфу» выразил мнение, что к войне за нагорный Карабах могут подключиться другие государства.

Тем временем политолог Андрей Пионтковский указал на интерес российского президента Владимира Путина в войне в Нагорном Карабахе.

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Россия, Азербайджан, Армения, Карабах.

Автор:

Телеграф
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