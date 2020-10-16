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Пятница, 16.10.2020
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В Нагорном Карабахе в упор расстреляли полсотни военных из Азербайджана: жуткие подробности боя
В Нагорном Карабахе в упор расстреляли полсотни военных из Азербайджана: жуткие подробности боя

В Нагорном Карабахе в упор расстреляли полсотни военных из Азербайджана: жуткие подробности боя

В Нагорном Карабахе в упор расстреляли полсотни военных из Азербайджана: жуткие подробности боя
07:25 Сегодня Телеграф
Активные бои за Нагорный Карабах продолжаются несколько недель

В сентябре 2020 года вблизи горы Агера в Нагорном Карабахе погибла целая рота азербайджанских пехотинцев. Как известно на данный момент, группа военных продвигалась по дороге и была замечена армянскими военными. Армяне успели оборудовать на высотах огневые точки и устроить засаду на склоне и возле дороги.

При этом Азербайджанские военные при продвижении не выставили боковые дозоры и фактически лишили себя шансов выжить. Пехотинцев расстреляли фактически в упор, расстояние было не более 10 метров. Непосредственно у дороги погибли 48 азербайджанских военных, всего, по заявлению Армении, было убито около 60 пехотинцев. При этом с армянской стороны погиб всего один боец. Сам бой длился не более пяти минут.

Издание "Цензор.нет" публикует видео с трупами азербайджанцев на месте боя.

Военный експерт и журналист Юрий Бутусов отмечает: "Дроны в современной войне очень важны, но никакие дроны не могут заменить в войне пехоту. Целая рота азербайджанской пехоты в северном Карабахе поднялась на гору с тяжелым вооружением - двумя гранатометами 30 мм, крупнокалиберным пулеметом 12,7 мм. Но рота не выслала головного и бокового дозора, бойцы не заметили признаков засады, шли одной цепочкой все вместе. Армянские пехотинцы, занявшие позиции в 10 метрах от тропы в кустах на горе хладнокровно дождались, когда большая часть азербайджанцев выйдет на их позиции, и расстреляли их в упор. 48 трупов вместе с их командиром роты остались на месте засады. Говорят, одного-двух человек еще взяли в плен, часть тел азербайджанцы успели забрать".

"Война показывает, что мотивированная и подготовленная пехота способна оказывать эффективное сопротивление даже при превосходстве противника в ряде видов высокотехнологического вооружения. Бой показывает, что если в применении высокотехнологического вооружения азербайджанцы добились огромных успехов, то системной реформы пехоты не произошло. А без пехоты не бывает и качества спецназа и других родов наземных войск", - добавил Бутусов.

Как сообщал "Телеграф", в первые дни после обострения боев за Нагорный Карабах Азербайджан действительно активно и успешно использовал дроны для уничтожения позиций противника и важных элементов инфраструктуры. При этом продвижение азербайджанских военных идет крайне медленно. Военный обозреватель Александр Коваленко ранее рассказал изданию о важных моментах боев за Карабах.

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Нагорный Карабах, Азербайджан, Армения, Карабах, Потери, Agera.

Автор:

Телеграф
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