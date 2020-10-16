Галкин возмутил сеть пародией на пять вопросов Зеленского (видео)

Максим Галкин на своей страничке в instagram опубликовал пародию на президента Украины Владимира Зеленского

В пятницу, 16 октября, президент Украины Владимир Зеленский озвучил финальные три вопроса для "опроса" 25 октября, который состоится во время местных выборов.

Реакция в РФ не застала себя ждать, правда пришла не от российских властей, а от комика Максима Галкина, который неоднократно работал с Зеленским в шоу-бизнесе. В итоге муж Пугачевой составил свой список вопросов для украинцев.

Нужно ли ставить в угол депутата, который плохо себя ведет?

Нужно ли сократить все население Украины до трехсот депутатов?

Поддерживаешь ли ты легализацию медицинского канабиса в Украине для тяжелобольных политиков?

В 1687 году был опубликован первый закон Ньютона - закон всемирного тяготения. Нужно ли поднять на международном уровне вопрос или все люди выполняют этот закон, или никто?

Может ли президент проводить такой референдум каждую неделю или только перед выборами?

Также Галкин назвал еще один шестой вопрос: "Любишь ли ты регги (направление музыки, сформировавшееся на Ямайке, которое тесно связано с растаманами, - прим. ред.)?" При этом Максим говорил на украинском языке.

В соцсетях украинцев возмутила данная пародия:

Ранее Телеграф сообщал, что Зеленского из-за одного вопроса в "опросе" 25 октября могут обвинить в государственной измене. Также Телеграф объяснял, зачем президент Украины вспомнил в "опроснике" о Будапештском меморандуме.