Галкин возмутил сеть пародией на пять вопросов Зеленского (видео)

В пятницу, 16 октября, президент Украины Владимир Зеленский озвучил финальные три вопроса для "опроса" 25 октября, который состоится во время местных выборов.
Реакция в РФ не застала себя ждать, правда пришла не от российских властей, а от комика Максима Галкина, который неоднократно работал с Зеленским в шоу-бизнесе. В итоге муж Пугачевой составил свой список вопросов для украинцев.
Также Галкин назвал еще один шестой вопрос: "Любишь ли ты регги (направление музыки, сформировавшееся на Ямайке, которое тесно связано с растаманами, - прим. ред.)?" При этом Максим говорил на украинском языке.
В соцсетях украинцев возмутила данная пародия:
Ранее Телеграф сообщал, что Зеленского из-за одного вопроса в "опросе" 25 октября могут обвинить в государственной измене. Также Телеграф объяснял, зачем президент Украины вспомнил в "опроснике" о Будапештском меморандуме.