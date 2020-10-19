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Для борьбы с COVID-19 Украина закупила первую партию "Ремдесивира": ранее ВОЗ заявила о его бесполезности

Для борьбы с COVID-19 Украина закупила первую партию "Ремдесивира": ранее ВОЗ заявила о его бесполезности
Обновлено 07:34 Сегодня Телеграф Радио Свобода
Препарат для лечения больных коронавирусом уже закупили и везут в Украину.

Несмотря на недавнее заявление ВОЗ о том, что препарат «Ремдесивер» не повышает шансы больных коронавирусом на выживание, Минздрав заявил о закупке его первой партии.

Выбор препарата в интервью "Радио Свобода" Ляшко пояснил тем, что при его применении «уменьшается продолжительность пребывания человека на стационарном лечении, уменьшается количество летальных исходов». Партия «Ремдесивера» вскоре будет доставлена в нашу страну.

Главный санитарный врач также отметил, что на данный момент в стране занятость больниц составляет 62%, а смертность составляет меньше двух процентов. Чтобы предотвратить худший сценарий Виктор Ляшко призвал украинцев выполнять все меры предосторожности.

- Надо помогать врачам, чтобы не произошел худший сценарий, мы знаем, какая профилактика может быть. Надо избегать мест массового скопления людей,  воздерживаться от контакток, носить маску на лице - это все поможет нам, врачам справиться с болезнью, - напомнил главный санитарный врач. - 

Как сообщал "Телеграф", в свете грядущих местных выборов ЦИК разработал памятку с советами как уменьшить риск инфицирования на участке при голосовании. В ней также содержится совет приходить в маске и обрабатывать руки антисептиком

 

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Виктор Ляшко, Коронавирус, Ремдесівір.

Автор:

Телеграф
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