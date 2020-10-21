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Частое использование смартфона приводит к травмам: советы, как сохранить руки здоровыми

Частое использование смартфона приводит к травмам: советы, как сохранить руки здоровыми
Обновлено 01:58 Сегодня Телеграф Фото: pixabay
А вы замечали у себя такое?

Современный мир становится все сильнее завязан на мобильных технологиях. Тысячи приложений в онлайн-магазинах могут сделать более удобным любой аспект нашей жизни. Но вместе с удобствами цифровой эпохи, люди начинают сталкиваться и с неизвестными старшему поколению проблемами. 

И сейчас речь пойдет не о наболевшей теме проблем с глазами

В сети все чаще появляются упоминания о так называемом "мизинце смартфона" - своеобразной деформации пальца, вызванной длительным удерживанием телефона в руках. 

Название явления пошло с вирусного видео, обнародованного пользователем @cllopez2000 в TikTok, она указала на небольшую вмятину между верхним и нижним суставами на мизинце, спросив, замечает ли это кто-либо еще. 

После этого пользователи сети начали постить фотографии своих пальцев. 

"Хотя пока нет клинических доказательств того, что смартфоны могут конкретно повредить наши мизинцы, и это не является официальным заболеванием или термином, есть основания полагать, что чрезмерное использование телефона может повлиять на нашу мышечную функцию и может повредить наши суставы, особенно в области большого пальца и запястья", - рассказала фармацевт компании LloydsPharmacy Парина Патель изданию MirrorOnline

"Например, мы знаем, что травма из-за повторяющегося напряжения (RSI) является распространенным заболеванием, которое поражает мышцы и нервы, если они часто повторяют одни и те же движения", - добавила она, отметив, что травме чаще всего подвержены большие пальцы. 

Она также предложила несколько способов облегчить боль в руке и снизить риск получения травмы во время использования смартфона. 

1. Упражнения для расслабления мышц руки

Если у вас проблемы с пальцами, вы можете сделать несколько легких упражнений, которые помогут растянуть мышцы и уменьшить боль в суставах. Одно из них - простейшая разминка рук. 

"Для этого упражнения вам просто нужно сжать руку в кулак, а затем осторожно расслабить и вытянуть пальцы. Это можно повторять до пяти раз в день с пяти повторениями каждый раз", - сказала эксперт.

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2. Техника Александера

Хотя ее обычно используют при проблемах с осанкой, некоторые из принципов могут помочь вам при болях в руках/пальцах, помогая понять, как ваши движения влияют на все части вашего тела.

Техника Александера - это метод, который направлен на изменения в двигательных привычках в повседневной жизни. Это не серия упражнений или метод лечения, а "переобучение" собственного тела и сознания. Этот метод позволяет обнаружить новый баланс в теле путем освобождения от ненужных (мышечных) напряжений. Он может применяться при сидении, лежании, стоянии, хождении и других повседневных действиях.

3. Выключите!

"Вы должны попытаться выделить время, когда вы не будете использовать свой смартфон в течение определенного периода. Выключите его хотя бы на час", - говорит она

"Это полезно не только для вашего физического, но и для психического здоровья. Вы также можете попробовать положить телефон на поверхность перед использованием, чтобы вам не приходилось хвататься за него рукой и сгибать пальцы", - подытожила Патель.

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Все по теме:

Боль, Смартфоны, Руки, Пальцы.

Автор:

Телеграф
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