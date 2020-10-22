Пальчевский - самый яркий оппонент Кличко, - Вадим Карасев

Политолог на своей странице в Facebook рассказал, чем Пальчевский отличается от политиков, которые просто критикуют Кличко.

«Кто бы что ни говорил про Пальчевского, он все же выделяется из пула «кабинетно-студийных» и сетевых критиков Кличко. Одно дело общаться с киевлянами из студии «Шустера» при поддержке из Офиса Президента или организовывать круглые столы на гранты, а другое – основную часть кампанию провести «в поле», на встречах с людьми. Да, Пальчевский сложный человек, умеет наживать себе врагов, но что у него не отнимешь так это организаторские способности и неожиданные ходы. Поэтому, на фоне других соперников, у него есть политический потенциал для яркой игры во втором туре», - считает эксперт.

Также Вадим Карасев отметил работу с избирателями, которую провели Пальчевский и его партия в ходе кампании.

«Среди ключевых конкурентов, кажется, только Пальчевский проинспектировал каждый район города. А партия уже сформировала сетку для обратной связи - в 10 районах открыты общественные приемные. Вот и последняя акция «Перемоги Пальчевского» перед КГГА об отсутствие обратной связи между властями города и киевлянами, о неэффективной системе с «обращениями граждан»», - подчеркнул он.

Ранее политолог назвал Пальчевского единственным кандидатом в мэры, которого поддерживает улица.