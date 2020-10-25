40% избирателей было сложно разобраться с бюллетенями во время голосования на выборах

У двух из пяти проголосовавших возникали проблемы с правильным заполнением бюллетеней во время голосования на местных выборах 25 октября.

Об этом свителеьствуют результаты опроса группы "Рейтинг".

Социологи подчеркнули, что 40% было сложно разобраться с бюллетенями, из которых 13% было очень сложно, еще 27% было немного сложно. При этом у трети избирателей проблем не возникло вовсе.

Накануне выборов ЦИК распространила четкую инструкцию о том, как правильно проголосовать на выборах. Действительно, во время заполнения бюллетеня были важные нюансы, в частности - во время голосования за конкретных депутатов.

Данные экзитполов в разных городах Украины смотрите здесь.