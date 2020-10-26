Кличко vs Попов. В сети шутят, будет ли второй тур выборов в Киеве

Действующему мэру Киева Виталию Кличко, по данным экзитпола, высказали поддержку 46-48% голосов избирателей, а Александру Попову, представляющему "Оппозиционную платформу – За Жизнь" – 8,6%. При такой расстановке сил должен был быть состояться второй тур.

Но не исключено, что подсчет голосов даст возможность Виталию Кличко праздновать победу уже в первом туре. После обработки 67% бюллетеней, по данным "Интерфакс", действующий мер преодолевает желанный 50-процентный барьер, набирая 51% голосов. Александр Попов пока имеет 9,4% голосов, за ним представитель "Голоса" Сергей Притула – 7,7% .

По данным параллельного подсчета штаба "Удара" Кличко, действующий мэр получил 50,9% голосов, что гарантирует ему победу в первом туре, если такие результаты будут получены и в официальном подсчета.

На эту тему на своей странице в Facebook директор Центра общественных отношений Евгений Магда высказался в шуточкой форме: "Виталий Кличко еще подростком не так сильно хотел стать перворазрядником, как сейчас первотурником".

Общественный деятель и блогер Назар Приходько пожелал на своей странице подписчикам доброго утра и присоединил картинку с говорящим текстом: "Галя, вставай. Попов не станет мэром, Галя".

Глава комитета по вопросам ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного совета при КГГА Олег Попенко, делая акцент на низкой явке избирателей предположил, что "следующие выборы будут платными".

"Кличко с Аваковым не потопляемые какие-то", - такая реакция на предварительные результаты выборов городского головы Киева в Твиттер.

Кличко с Аваковым непотопляемые какие-то. — Злобный Тушканчик (@zhirik_) October 25, 2020

"Кличко с Поповым во 2 туре - это тупо два стула", - написал еще один пользователь.

кличко з поповим у 2 турі це тупо 2 стула — сало х86 (@ebashneft) October 26, 2020

В этом году впервые выборы проводились в условиях карантина. Украинцы выбирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, поселковых и сельских советов.