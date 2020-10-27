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Юлия Тимошенко заявила о победе Ляшко на 208 округе, но обратила внимание на фальсификации

Юлия Тимошенко заявила о победе Ляшко на 208 округе, но обратила внимание на фальсификации
Обновлено 11:40 Сегодня Телеграф

Об этом говорится в заявлении партии.

"Партия" Батькивщина "обеспокоена ситуацией, сложившейся вокруг довыборов в Верховную Раду в 208-м округе на Черниговщине. Все социологические опросы, которые проводились там во время кампании, фиксировали безоговорочное лидерство кандидата от Радикальной партии Олега Ляшко.

Наверное, именно приближение неминуемого поражения выдвиженца от «слуг народа» заставило власть потерять голову и, вспомнив позорный опыт предшественников, прибегнуть к грязным технологиям и откровенных фальсификаций.

Админресурс, подкуп, запугивание, «сетки», клевета, незаконная агитация в день голосования. Власть не останавливалась ни перед чем. А поняв, что ее кандидат, однако, проиграл, уже после закрытия участков взялась искажать результаты волеизъявления людей.

Это безобразие должно быть остановлено!", - заявили в ВО "Батькивщина".

В партии обратились к членам избирательных комиссий с призывом обеспечить справедливый результат гонки, а правоохранителей - расследовать факты подкупа и фальсификации голосования.

""Батькивщина" требует от представителей избирательных комиссий всех уровней обеспечить честный подсчет голосов, а правоохранительные органы - дать оценку каждому заявлению о нарушении закона во время кампании и установления его результатов, привлечь к ответственности исполнителей и заказчиков фальсификаций на 208-м округе!

Власть, которая позорно проиграла местные выборы и опозорила институт президентства своим фейковым «опросом», должна признать поражение и прекратить издеваться над людьми и законом.

Украинцы имеют право на честные выборы! И не раз доказывали готовность защищать его!", - говорится в обращении.

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