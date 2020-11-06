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Пятница, 06.11.2020
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Улыбнись новому дню: утренние анекдоты 6 ноября

Улыбнись новому дню: утренние анекдоты 6 ноября
05:30 Сегодня Телеграф

– Вовочка, а что такое храм?

– Это место, где взрослые тётеньки и дяденьки обещают, что больше так не будут.

После того, как на 5 курсе мединститута студенты изучают гипноз, экзамены у них в устной форме больше не принимают.

Молодая, симпатичная. Материально обеспечена. Имею два высших образования. Квартиру, машину! Никого не ищу, ничего не продаю, замуж не собираюсь! Просто хвастаюсь.

Пришел на работу с нарисованными усами. Женщины, с нарисованными бровями, сказали что я дурак.

С нами не соскучишься: вечерние анекдоты 5 ноября

— Ну, зятек, с праздником тебя!

— С каким это еще праздником, мама?

— На два дня уезжаю.

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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