Жена Дмитрия Комарова показала идеальную фигуру (фото)

Супруга ведущего передачи "Мир наизнанку" на "1+1" Дмитрия Комарова Александра Кучеренко продемонстрировала результаты постоянных тренировок в спортзале.

На своей страничке в Инстаграм девушка опубликовала новый снимок, который сделала в одном из киевских фитнес-залов.

Александра предстала в обтягивающих спортивных лосинах, которые подчеркнули длинные и ровные ноги украинской красавицы, и коротком топе, благодаря которому видно идеальный пресс Саши.

«Когда утро доброе. А с чего начался ваш вторник?» - подписала снимок девушка.

Ранее, «Телеграф» рассказывал как Александра Кучеренко и ее супруг Дмитрий Комаров провели свою первую годовщину со свадьбы.