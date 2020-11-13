Скачать
Пятница, 13.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Коронавирус продолжает бить рекорды в Украине
Коронавирус продолжает бить рекорды в Украине
Российские "миротворцы" уже под Степанакертом (видео)
Российские "миротворцы" уже под Степанакертом (видео)
Карантин выходного могут отменить: что говорят в Раде
Карантин выходного могут отменить: что говорят в Раде
Созваны патрули полиции для соблюдения карантина на выходных (документ)
Созваны патрули полиции для соблюдения карантина на выходных (документ)

Эксперт предрек дальнейший рост рейтингов партии Медведчука

Эксперт предрек дальнейший рост рейтингов партии Медведчука
Обновлено 13:18 Сегодня Телеграф

Украинцы далеко не при каждой власти могли позволить себе есть черную икру. Но при Зеленском и "слугах народа" многие и хлеб уже не могут себе позволить. Вот почему избиратели массово уходят от Зеленского, при этом растет поддержка оппозиции, в первую очередь, "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил политический эксперт Сергей Розенбаум.

"Ситуация развивается даже более стремительно, чем предсказывали. Я был уверен, что партия Медведчука выйдет на первое место: это произойдет к зиме. Вот она и вышла", — констатировал эксперт.

По оценке Розенбаума, избиратели массово уходят от Зеленского и "слуг" к "Оппозиционной платформе — За жизнь" Виктора Медведчука.

"Партия Медведчука на первом месте, а „Слуга народа“, соскочив с 27 процентов до 18, т.е. потеряла буквально за пару месяцев 10 процентов. Это — огромный провал. Мы видим, что люди реально разочаровываются в „партии зеленых“ и уходят. Электорат уходит к ОПЗЖ", — сделал вывод эксперт.

Розенбаум прогнозирует, что рейтинг ОПЗЖ Виктора Медведчука будет еще расти.

"Это очевидно. И это данность. Дальше ОПЗЖ будет только набирать", — заключил политический эксперт Сергей Розенбаум.

Напомним, что по результатам опроса Киевского международного института социологии (КМИС), если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в ближайшее воскресенье, за "Оппозиционную платформу — За жизнь" Виктора Медведчука проголосовали бы 22,1% избирателей. Это наивысший результат среди всех политический партий Украины. В то же время, правящую партию "Слуга народа" готовы поддержать только 18,7% избирателей.

По данным опроса КМИС, в Верховную Раду проходят 6 партий:

  • "Оппозиционная платформа — За жизнь" (Бойко Ю., Медведчук В., Рабинович В.) — 22,1%;

  • "Европейская солидарность" (Порошенко П., Парубий А., Геращенко И.) — 19,3%;

  • "Слуга народа" (Арахамия Д., Корниенко А., Стефанчук Р.) — 18,7%;

  • "Батькивщина" (Тимошенко Ю., Тарута С., Наливайченко В.) — 9,3%;

  • "Сила и честь" Игоря Смешко — 6,6%;

  • "Радикальная партия" Олега Ляшко — 5,4%

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Штурм тюрем с военнопленными в Донецке: участник операции раскрыл новые детали
02 В команде Зеленского первая отставка из-за карантина выходного дня
03 В Армении показали видео, как сжигают дома перед приходом Азербайджана
04 Больной COVID-19 Зеленский записал видеообращение из Феофании
05 Россия может развернуть ядерное оружие на оккупированном полуострове - Украина в ООН
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В спор о стоимости лечения Зеленского вмешался главврач &quot;Феофании&quot;
В спор о стоимости лечения Зеленского вмешался главврач "Феофании"
Перед началом карантина выходного дня в Киеве сносят борды &quot;Эпицентра&quot;. Фото
Перед началом карантина выходного дня в Киеве сносят борды "Эпицентра". Фото
В Раде срывают законопроекты по Конституционному суду
В Раде срывают законопроекты по Конституционному суду
Смерть избитого силовиками минчанина собрала акции по всей Беларуси (фото и видео)
Смерть избитого силовиками минчанина собрала акции по всей Беларуси (фото и видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь