Эксперт предрек дальнейший рост рейтингов партии Медведчука

Украинцы далеко не при каждой власти могли позволить себе есть черную икру. Но при Зеленском и "слугах народа" многие и хлеб уже не могут себе позволить. Вот почему избиратели массово уходят от Зеленского, при этом растет поддержка оппозиции, в первую очередь, "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил политический эксперт Сергей Розенбаум.

"Ситуация развивается даже более стремительно, чем предсказывали. Я был уверен, что партия Медведчука выйдет на первое место: это произойдет к зиме. Вот она и вышла", — констатировал эксперт.

По оценке Розенбаума, избиратели массово уходят от Зеленского и "слуг" к "Оппозиционной платформе — За жизнь" Виктора Медведчука.

"Партия Медведчука на первом месте, а „Слуга народа“, соскочив с 27 процентов до 18, т.е. потеряла буквально за пару месяцев 10 процентов. Это — огромный провал. Мы видим, что люди реально разочаровываются в „партии зеленых“ и уходят. Электорат уходит к ОПЗЖ", — сделал вывод эксперт.

Розенбаум прогнозирует, что рейтинг ОПЗЖ Виктора Медведчука будет еще расти.

"Это очевидно. И это данность. Дальше ОПЗЖ будет только набирать", — заключил политический эксперт Сергей Розенбаум.

Напомним, что по результатам опроса Киевского международного института социологии (КМИС), если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в ближайшее воскресенье, за "Оппозиционную платформу — За жизнь" Виктора Медведчука проголосовали бы 22,1% избирателей. Это наивысший результат среди всех политический партий Украины. В то же время, правящую партию "Слуга народа" готовы поддержать только 18,7% избирателей.

По данным опроса КМИС, в Верховную Раду проходят 6 партий: