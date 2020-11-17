После Зеленского к власти может прийти Медведчук, - Валетов

Украинский писатель Ян Валетов предполагает, что после Владимира Зеленского пост президента Украины может занять Виктор Медведчук.

"Зеленский имел полгода, когда реально руководил парламентом. За это время можно было принять больше законов. Теперь монобольшинства нет. Может и эту Раду распустить. Но каждый раз состав становится хуже предыдущего. Янукович не выиграл в 2010-м - это мы проиграли ранее. Если Зеленский распустит этот состав, то в следующем будем считать, сколько там [будет] не членов ОПЗЖ и "За майбутнє". Если этими недовольны, на следующих выборах возьмем других", - объясняет писатель.

Валетов считает, что Янукович был политическим трупом, а Медведчук – нет, и у него есть возможность занять должность президента Украины: "Сильный политик. Сколько лет он уже во власти? И не изменяет свои взгляды, наращивает электорат. Последовательный, умный, жесткий. Имеет свое понимание Украины. Не думаю, что, если придет к власти, побежит сдавать ее России… Зеленский пришел на чистом популизме. Тоже неплохой человек, но без опыта, шоумен. Так может прийти и Медведчук. И, кто знает, будет ли хуже Зеленского. Это стабильно вторая сила - по востоку и центру. Мы видели цифры на парламентских и местных выборах… Но кто в противовес ему может быть лидером из демократического лагеря?», - подчеркивает Валетов.