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Уманский рассказал о воровстве из "ковидного фонда", но после звонка Ермака перестал общаться с журналистами

Уманский рассказал о воровстве из "ковидного фонда", но после звонка Ермака перестал общаться с журналистами
21:24 Сегодня Телеграф

Бывший министр финансов Игорь Уманский 12 ноября написал заявление об увольнении с должности советника главы Офиса президента. При этом позже он публично заявил, что деньги из так называемого "ковидного фонда" попросту разворовываются.

При этом советник Ермака подчеркнул, что воруют на флагманском для президента проекте - так называемое "Велике будівництво".

Не секрет, что деньги на строительство дорог были выделены в том числе из "ковидного фонда", и это в то время, когда медицинская отрасль страдает из-за нехватки кислорода и аппаратуры для спасения больных COVID-19 и не только.

Уже после того, как Уманский подал заявление об увольнении, он публично сообщил, что строительством дорог в рамках "Великого будівництва" занимаются шесть фирм, которые в основном передают свои проекты субподрядчиком с дисконтом в 30-40%. "Если сложить эти дисконты, то получается 36 млрд гривен!", - написал экс-министр в своем Facebook.

В интервью изданию "Страна" Уманский подчеркнул, что к этой схеме могут быть причастны люди из Офиса президента и он говорил об этом главе ОП Андрею Ермаку полтора месяца назад и тот обещал устроить Уманскому встречу с Владимиром Зеленским. За полтора месяца процесс в этом направлении не сдвинулся. 

В четврег вечером Уманский опубликовал пост, что ему звонил Андрей Ермак и по его личной просьбе он не будет общаться со СМИ, а после выздоровления главы ОП они договорились встретиться.

Игорь Уманский

В интервью изданию "Гордон", записанном в четверг днем, Игорь Уманский отметил, что Ермак узнал о его увольнении из Facebook.

"Он позвонил. Высказал претензии, почему, (мол), ты мне об этом не сказал. Я ответил: "Послушай, я предупреждал полтора месяца назад". – "Давай так: я сейчас на карантине, на лечении, закончу лечение, выйду (из больницы) – и мы с тобой пообщаемся". Я ответил: "Хорошо, пообщаемся". На этом разговор закончился. Пока он еще болеет", - сказал Уманский.

Ранее "Телеграф"сообщал о том, что заболеваемость COVID-19 в стране растет с каждым днем. При этом пациенты и врачи жалуются на неготовность медицинской системы. В частности, медучреждения заполнены больными под завязку, а для их спасения не хватает кислорода. Медицинский персонал так же болеет и зачастую увольняется из-за низких зарплат и большой нагрузки. Впрочем, бОльшую часть "ковидного фонда" потратили на дороги, а не на медицину. На это обратил внимание и сам Игорь Уманский.

Автор: Ярослав Жаренов

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Все по теме:

Строительство, Дороги, Игорь Уманский, Коронавирус, Андрей Ермак, Ковидный фонд.

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Телеграф
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