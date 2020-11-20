Анекдот дня: почему собаки давно ходят в намордниках, а люди только сейчас начали?

Заболеваемость коронавирусом растет с каждым днем. Многие перешли на дистанционную работу и сидят дома, развлечений особо никаких нет.

Видимо люди уже так устали от плохих новостей и ситуации в целом, что единственным выходом из всего этого находят в юморе. Да и украинский менталитет, он ведь такой и есть – нельзя унывать, несмотря ни на что.

Анекдотов про коронавирус за время пандемии насобиралось уже на несколько книг, это уж точно.

На своей странице в Фейсбук Дмитрий Танасов периодически веселит своих друзей подобными шутками, публикуя некие «анекдоты дня». Крайний пост особо развеселил сеть:

Перед ним был еще один, довольно «актуальный» на сегодняшний день.

Предлагаем Вам еще несколько забавных шуток, которыми раньше делился Дмитрий – не все же о коронавирусе.

Также, «Телеграф» предлагает не останавливаться и смеяться дальше вместе с другими анекдотами, которые мы для Вас приготовили.