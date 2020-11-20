Как разозлить филолога? Лучшие анекдоты для поднятия настроения

У моего отца нет навигатора. Он его разбил после того, как тот привел его на кладбище и сказал: "Ваш путь окончен!".

очень легко отделить анекдоты от новостей:

если смешно до слёз, то это анекдот,

а если смешно сквозь слёзы, то это – новости.

Священник просто обязан быть богатым, иначе Сатане было бы легко соблазнить его деньгами.

Переливание крови применяется уже довольно давно... Когда же начнут переливать подкожный жир? Я смогла бы спасти от истощения небольшую африканскую деревеньку.

Когда очень злишься, надо отвлечь себя. Вот я, например, начинаю мыть окна. И мне наплевать, что подумают остальные пассажиры автобуса.