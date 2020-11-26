Зеленского предупредили о последствия введения локдауна на зимние праздники

Украинским властям и президенту Украины Владимиру Зеленскому в частности, стоит ожидать того, что они не смогут повлиять на празднование Нового года и Рождества среди граждан, даже усилив карантинные ограничения до полного локдауна.
Такое мнение озвучил маркетолог Ярослав Трофимов в своем Фейсбуке.
По его словам, локдаун в Украине на праздники приведет к:
Все это вместе довольно быстро приведет к:
В то же время, Трофимов считает, что локдаун можно ввести, но не в данный момент. "Можно было в конце ноября, но шанс уже упущен. Можно, в принципе, во второй половине января. Предупредить сейчас, дать людям поработать. Перенести все отпуска на январь. Выдать госдотацию на отпуск для сотрудников", - отметил он.
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