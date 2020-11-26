Зеленского предупредили о последствия введения локдауна на зимние праздники

Украинским властям и президенту Украины Владимиру Зеленскому в частности, стоит ожидать того, что они не смогут повлиять на празднование Нового года и Рождества среди граждан, даже усилив карантинные ограничения до полного локдауна.

Такое мнение озвучил маркетолог Ярослав Трофимов в своем Фейсбуке.

По его словам, локдаун в Украине на праздники приведет к:

подпольным перевозкам людей без соблюдения санитарных норм,

подпольным вечеринкам в том же самом режиме,

бесконечным домашним вечеринкам где нормы также не будут соблюдены,

большим скоплениям людей в магазинах, метро и других подобных местах,

дикой злости людей и желанию нарушать нормы просто из принципа,

полной потере средств к существованию у части предпринимателей и полной потере работы для большой части сотрудников.

Все это вместе довольно быстро приведет к:

скачкообразному росту заболевания, люди будут по 60-100 человек набиваться в домики и квартиры. Коэффициент передачи резко вырастет;

полной невозможности для многих людей оплатить свое лечение - это приблизит коллапс медсистемы. Про частные клиники и тесты за свои деньги можно будет вообще забыть;

полному дальнейшему саботажу всех ограничений власти;

дикому росту коррупции;

В то же время, Трофимов считает, что локдаун можно ввести, но не в данный момент. "Можно было в конце ноября, но шанс уже упущен. Можно, в принципе, во второй половине января. Предупредить сейчас, дать людям поработать. Перенести все отпуска на январь. Выдать госдотацию на отпуск для сотрудников", - отметил он.

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