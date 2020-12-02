Перл Гетманцева про отсрочку закона для ФЛП обыграли стихами

Во вторник, 1 декабря, в Верховной Раде отсрочили введение кассовых аппаратов для ФОПов. Глава налогового комитета Верховной Рады Данил Гетманцев прокомментировал принятие такого решения довольно эмоционально, назвав его "печалью".

"Ну что же ... последний акт балета РРО 2020 отыгран. Решение принято. Печаль", - отметил нардеп в своем Telegram-канале.

Из-за своих высказываний Гетманцев стал героем шаржа на тему отсрочки введения кассовых аппаратов для ФОПов.

Его опубликовали на странице Facebook-сообществе "В сухом остатке", где высмеяли излишнюю эмоциональность нардепа. Также не обошлось без упоминания в стихе пресс-секретаря Юлии Мендель. Авторы юмористического произведения уверены, что она бы отреагировала на решение парламента словами: "На жаль".

Отметим, что причиной отсрочки, возможно, стали митинги предпринимателей под стенами парламента, которые состоялись во вторник, 1 декабря. Как сообщал "Телеграф", ранее митинг организовали нескольких тысяч физлиц-предпринимателей (ФЛП, ФОПов), которым Владимир Зеленский пообещал выплаты в размере 8 тысяч гривен. Также протестующие требовали принять законопроекты №3853-1, №3853-2 и №3993, предусматривающие упрощенную систему налогообложения отчетности и учета доходов предпринимателей, а также отмену кассовых аппаратов.