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Перл Гетманцева про отсрочку закона для ФЛП обыграли стихами

Перл Гетманцева про отсрочку закона для ФЛП обыграли стихами
14:14 Сегодня Телеграф

Во вторник, 1 декабря, в Верховной Раде отсрочили введение кассовых аппаратов для ФОПов. Глава налогового комитета Верховной Рады Данил Гетманцев прокомментировал принятие такого решения довольно эмоционально, назвав его "печалью".

"Ну что же ... последний акт балета РРО 2020 отыгран. Решение принято. Печаль", - отметил нардеп в своем Telegram-канале.

Геетманцев об отсрочке кассовых аппаратов

Из-за своих высказываний Гетманцев стал героем шаржа на тему отсрочки введения кассовых аппаратов для ФОПов.

Его опубликовали на странице Facebook-сообществе "В сухом остатке", где высмеяли излишнюю эмоциональность нардепа. Также не обошлось без упоминания в стихе пресс-секретаря Юлии Мендель. Авторы юмористического произведения уверены, что она бы отреагировала на решение парламента словами: "На жаль".

Гетманцев об отсрочке кассовых аппаратов

Гетманцев об отсрочке кассовых аппаратов

Гетманцев об отсрочке кассовых аппаратов

Отметим, что причиной отсрочки, возможно, стали митинги предпринимателей под стенами парламента, которые состоялись во вторник, 1 декабря. Как сообщал "Телеграф", ранее митинг организовали нескольких тысяч физлиц-предпринимателей (ФЛП, ФОПов), которым Владимир Зеленский пообещал выплаты в размере 8 тысяч гривен.  Также протестующие требовали принять законопроекты №3853-1, №3853-2 и №3993, предусматривающие упрощенную систему налогообложения отчетности и учета доходов предпринимателей, а также отмену кассовых аппаратов.

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Все по теме:

Кассовые аппараты, Данил Гетманцев, ФОПы.

Автор:

Телеграф
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