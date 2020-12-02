На стройке в Польше погиб украинец: первые подробности ЧП

Во вторник, 1 декабря в Ворцлаве (Польша) погиб украинец, его придавило металлическими конструкциями на стройке, и он упал с высоты.

Об этом сообщает местное издание Wroclaw.

«При разгрузке элементов конструкции один из сотрудников упал с высоты», - цитирует издание слова полицейских.

Как уточняет "Польское радио" со ссылкой на Государственную пожарную службу города Ополе, бетонный элемент лестницы был на мостовом кране. В какой-то момент груз сорвался с креплений и упал на работника, который стоял под ним.

К месту происшествия был немедленно отправлен вертолет Польской службы медицинской авиации. Однако травмы мужчины были настолько серьезными, что спасти его жизнь не удалось.

В настоящее время дело ведут прокурор и сотрудники следственной группы. Обстоятельства трагедии также расследует Государственная инспекция труда.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Польше, в Жешуве, напали с ножом на двух студентов из Украины, в результате чего один из парней на данный момент находится в тяжелом состоянии.