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Дата еще под вопросом: в Раде озвучили условие введения локдауна

Дата еще под вопросом: в Раде озвучили условие введения локдауна
Обновлено 21:06 Сегодня Телеграф фото: 24 канал

Глава комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что Украине вряд ли удастся избежать второго локдауна, но вводить его нужно только при наличии явного дефицита коечного фонда, но не раньше.

Видео с соответствующим заявлением опубликовано в Telegram-канале "PavlovskyNews".

Он рассказал, что на данный момент точных дат для введения второго локдауна в Украине нет. Их определение будет напрямую зависеть от загрузки коечного фонда в больницах.

Радуцкий привел цифры МОЗ, согласно которым на данный момент свободными остаются 52 тысячи коек, предназначенных для больных коронавирусом.

"Если в такой норме будет, то локдаун нет смысла вводить. Если будем приближаться к 50 тысячам занятых коек, надо будет вводить локдаун", - уточнил Радуцкий, отметив, что в противном случае "некуда будет класть людей".

Отметим, что Кабмин должен предупредить украинцев о введении жестких ограничений за неделю до даты начала локдауна.

Между тем, ранее "Телеграф" сообщал, что в правительстве активно обсуждают даты введения нового локдауна, но пока окончательное решение принять пока не могут.

Напомним, в Украине 2 декабря официально закончился "карантин выходного дня" и вернулись ограничения "оранжевой" зоны.

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Все по теме:

Михаил Радуцкий, Коронавирус, Covid-19, Локдаун.

Автор:

Телеграф
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