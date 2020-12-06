Китай на Луне: Chang'e-5 удалось выполнить главное задание (видео)

Группа китайских ученых, продолжая работу в рамках своей последней космической программы ''Chang’e 5'', с помощью зонда успешно собрали образцы грунта Луны. Теперь дело за малым – доставить около 2 кг лунного камня на Землю.

Об этом сообщает Национальное космическое управление Китая (CNSA).

Так, взлетный модуль китайской автоматической станции " Chang'e-5" с образцами лунной окаменелости успешно состыковался с орбитальным комплексом, который постоянно вращается на окололунной орбите и расположен на расстоянии 380 тысяч км от Земли.

#VIDEO: China's Chang'e-5 probe has completed historic rendezvous and docking in lunar orbit. The samples collected on the moon have been transferred from the ascender to the returner. pic.twitter.com/FfsQzUOsKd — People's Daily, China (@PDChina) December 6, 2020

Как уточнили в CNSA, образцы, которые собрали, удалось успешно переместить из взлетного модуля в модуль орбитального аппарата, который вернется на Землю. Это самый сложный из этапов во всей миссии. Его отличие от подобных маневров в аналогичных миссиях заключается в том, что его провели на окололунной орбите.

Как сообщал "Телеграф", ранее появились новые видео и подробности миссии "Chang'e 5".

Также ранее луноход "Chang’e-4" передал на землю фото темной стороны Луны.