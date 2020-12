Китай на Луне: Chang'e-5 удалось выполнить главное задание (видео)

Группа китайских ученых, продолжая работу в рамках своей последней космической программы ''Chang’e 5'', с помощью зонда успешно собрали образцы грунта Луны. Теперь дело за малым – доставить около 2 кг лунного камня на Землю.

Об этом сообщает Национальное космическое управление Китая (CNSA).

Так, взлетный модуль китайской автоматической станции " Chang'e-5" с образцами лунной окаменелости успешно состыковался с орбитальным комплексом, который постоянно вращается на окололунной орбите и расположен на расстоянии 380 тысяч км от Земли.

#VIDEO: China's Chang'e-5 probe has completed historic rendezvous and docking in lunar orbit. The samples collected on the moon have been transferred from the ascender to the returner. pic.twitter.com/FfsQzUOsKd

— People's Daily, China (@PDChina) December 6, 2020