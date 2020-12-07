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Представитель омбудсмена Денисовой влип в скандал из-за драки в ресторане (видео)

Представитель омбудсмена Денисовой влип в скандал из-за драки в ресторане (видео)
15:45 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Представитель омбудсмена Верховной Рады Людмилы Денисовой по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павел Лисянский подрался с работником гостиничного комплекса "Монарх", расположенного в Святогорске (город в Донецкой области, подконтрольный Украине).

Об этом на странице в Facebook  сообщил политический эксперт и блогер Михаил Чаплыга, который ранее был представителем уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Валерии Лутковской.

Конфликт возник из-за того, что Лисянский не хотел уходить из ресторана. Он заявил, что освободит помещение только после того, как "они допьют". Охранник пригрозил полицией.

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"Ты м*соров собрался вызвать? Ты меня мусором назвал?" — восклицает на видео человек, похожий на представителя омбудсмена Людмилы Денисовой. При этом в разговоре выражений он явно не выбирает.

В тоже время, как сообщила в Facebook сама Денисова, комментируя инцидент, Лисянский сам рассказал ей о конфликте в "Монархе". На данный момент начата проверка, в ходе которой будут выяснены все обстоятельства разбирательств в ресторане. А пока Лисянский отстранен от выполнения своих служебных обязанностей до 21 декабря.

В комментариях пользователи "отругали" Денисову за неспешность, отметив, что "не проверки надо проводить, а инициировать открытие уголовного производства".

Лисянский

Лисянский

Лисянский

Отметим. что сам Лисянский никак не прокомментировал случившееся на своей странице в Facebook. Последний пост на его странице датирован 4 декабря.

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Все по теме:

Видео, Скандалы, Конфликты, Людмила Денисова, Павел Лисянский.

Автор:

Телеграф
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