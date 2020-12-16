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"Доброе" утро в Киеве ознаменовалось драками и дорожными происшествиями (видео)

"Доброе" утро в Киеве ознаменовалось драками и дорожными происшествиями (видео)
Обновлено 12:17 Сегодня Телеграф

В Киеве на Оболони из-за ДТП образовалась пробка утром, 16 декабря. В итоге все закончилось драками и газовыми баллончиками.

Видео события опубликовал Телеграмм канал Киев Оперативный.

На кадрах видно ряд автомобилей, которые не могут проехать и образуют пробку. В сложившейся веренице автомобилей водители решили не унывать. Некоторые из них вышли из салонов авто и устроили драку. В одной из потасовок человек даже применил газовый баллончик, распилив его другому участнику спора в глаза.

Из-за гололеда машин на дорогах Киева стало меньше, а цены на такси взлетели в разы

В сети это событие назвали "утренним Мортал Комбат на Оболони". В комментариях люди отмечают, что в драке участвовал водитель такси.

Напомним, в сети появилось новое видео, на котором показано, как падают новые столбы освещения на Шулявском мосте. 

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Все по теме:

Киев, ДТП, Оболонь, Пробки.

Автор:

Телеграф
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