"Доброе" утро в Киеве ознаменовалось драками и дорожными происшествиями (видео)

В Киеве на Оболони из-за ДТП образовалась пробка утром, 16 декабря. В итоге все закончилось драками и газовыми баллончиками.

Видео события опубликовал Телеграмм канал Киев Оперативный.

На кадрах видно ряд автомобилей, которые не могут проехать и образуют пробку. В сложившейся веренице автомобилей водители решили не унывать. Некоторые из них вышли из салонов авто и устроили драку. В одной из потасовок человек даже применил газовый баллончик, распилив его другому участнику спора в глаза.

В сети это событие назвали "утренним Мортал Комбат на Оболони". В комментариях люди отмечают, что в драке участвовал водитель такси.

Напомним, в сети появилось новое видео, на котором показано, как падают новые столбы освещения на Шулявском мосте.