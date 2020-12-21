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Татаров временно перестал быть замом Ермака: новые детали скандала

Татаров временно перестал быть замом Ермака: новые детали скандала
Обновлено 16:08 Сегодня Телеграф

Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров, которому в пятницу, 18 декабря САП объявила о подозрении  написал заявление о приостановлении своих служебных обязанностей.

Об этом сообщает Украинская правда.

"В связи с существенным общественным резонансом и для избежания любых манипулятивных трактовок, заместитель Главы ОПУ Олег Татаров написал заявление на имя непосредственного руководителя о временном приостановлении исполнения его служебных обязанностей и передачу этих обязанностей другому должностному лицу", - сказал в комментарии изданию советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По словам Подоляка, это сделано, чтобы не допустить конфликта интересов и любого давления на правоохранительные органы. Он также уточнил, что Татаров будет защищаться как частное лицо.

Помимо этого, сам Татаров в своем Telegram-канале написал, что в понедельник, 21 декабря, по собственному желанию, без соответствующего вызова.

"У НАБУ нет ни одного прямого или косвенного доказательства. На мой взгляд, все это домыслы, которые НАБУ «обменяла» на свободу одного из подозреваемых, предоставив эту свободу в обмен на клевету другого человека", - заверил он.

Татаров

Напомним, речь идет про дело о завладении 81 млн гривен Национальной гвардии Украины, в котором, по данным НАБУ,  Татаров оказался замешан.

Как сообщал "Телеграф", ранее генпрокурора Ирину Венедикову обвиняли в срыве  операции по задержанию Татарова, Так, по данным НАБУ, если бы не действия генпрокурора, подозрение чиновнику должны были вручить еще 1 декабря.

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Все по теме:

САП, НАБУ, Олег Татаров, Офис Президента.

Автор:

Телеграф
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