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В Украине раскрыли схему ввоза "евроблях" в обход растаможки

В Украине раскрыли схему ввоза "евроблях" в обход растаможки
Обновлено 17:42 Сегодня Телеграф фото: 24 канал

В Украине разоблачили масштабную схему отмывания денег при ввозе в Украину "евроблях". Организаторам аферы удавалось два года уклоняться от уплаты налогов.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Так, все это время организаторы импортировали авто и автозапчасти из ЕС и США по заниженной таможенной стоимости, используя для этого реквизиты подконтрольных предприятий-импортеров.

Известно, что автомобили продавали украинцам за наличные, а документально оформляли разборку авто и продажу их запчастей "предприятиям-скрутчикам" для фиктивного формирования схемного налогового кредита.

Как отмечается, за весь период злоумышленники реализовали более 130 тыс. транспортных средств, таким образом предприятия уклонились от уплаты налогов на сумму около 2 миллиардов гривен.

Сейчас продолжается досудебное расследование по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере, то есть преступления, предусмотренного частью 3 статьи 212 Уголовного кодекса. Санкция статьи предполагает штраф от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 255 000 до 425 000 гривен) с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, как полиция будет штрафовать авто на еврономерах.

Кроме того, сообщалось, что в  Украине могут поставить крест на доступной растаможке авто на еврономерах.

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Все по теме:

Авто, Ввоз, Схемы, Евробляхи, Аферы.

Автор:

Телеграф
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