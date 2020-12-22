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Дело о катастрофе Ан-26: командира воинской части отправили под арест

Дело о катастрофе Ан-26: командира воинской части отправили под арест
16:15 Сегодня Телеграф фото: Громадське

Печерский суд Киева взял под стражу командира воинской части А-4104 в Чугуеве Вячеслава Глазунова по подозрению в халатности и нарушении подготовки и правил полетов, в результате чего 25 сентября и произошла катастрофа самолета Ан-26, в которой погибли  26 молодых курсантов.

Об этом сообщает hromadske из зала суда.

По данным следствия, Вячеслав Глазунов утверждал плановую таблицу полетов, которая предусматривала учебные полеты с остановками для технического обследования. Именно он и дал "добро" на  старт конвейерных полетов (речь идет о нескольких  вылетах одного и того же самолета без остановки,- Авт.). Именно это решение командира и стало роковым, ведь если бы полет был не конвейерным, то, не исключено, что левый двигатель самолета мог отказать не в воздухе, а на земле.

"Когда во время полета появляется техническая неисправность самолета, командир экипажа обязан прекратить взлет. И скорость ему это позволяла. В этом случае был этот конвейер. Взлетная полоса имеет определенную длину, и есть линия старта. И если бы все было по правилам, сработал бы датчик — и командир экипажа принял бы решение остановиться", - объяснил позицию обвинения следователь ГБР Иван Пузыревский.

По его словам, поскольку был конвейер, то посадка произошла за этой линией разгона, то о есть расстояние стало гораздо меньше.

Также, по данным следствия, нарушением является то, что на самолет допустили 18 штурманов вместо 10, что увеличило общее количество военнослужащих на борту. Прокуроры подчеркивают, что на борту было всего 10 парашютов и 10 кислородных масок, что также указывает на то, что количество людей на борту было превышено.

Также следователи отмечают, что командир экипажа Богдан Кишеня 11 месяцев не практиковал ночные полеты, а потому не должен был быть допущен на борт для проведения полетов в темное время суток. Кроме этого, следователи говорят, что у Кишени были проблемы с посадкой самолета.

По результатам брифинга ГБР стало известно, что командиру части избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на ближайшие 60 суток без альтернативы внесения залога.

Как сообщал "Телеграф", ранее в правительстве озвучили причины катастрофы самолета Ан-26Ш.

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Все по теме:

Самолеты, Суды, Катастрофы, Ан-26.

Автор:

Телеграф
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