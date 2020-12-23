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Пятое место Медведчука в рейтинге самых влиятельных людей Украины - закономерное следствие его деятельности - Джангиров

Пятое место Медведчука в рейтинге самых влиятельных людей Украины - закономерное следствие его деятельности - Джангиров
13:58 Сегодня Телеграф Фото: eadaily.com

Пятое место Виктора Медведчука в рейтинге самых влиятельных людей Украины по версии издания «Вести» является закономерным следствием его деятельности. Об этом заявил журналист и телеведущий Дмитрий Джангиров.

«В своем весьма неоднозначном интервью газете The New York Times президент Владимир Зеленский, среди прочего, de facto легализовал 5-е место Виктора Медведчука в рейтинге «100 самых влиятельных в Украине людей и явлений» от издания «Вести» (ссылка – в 1-ом комментарии).

Как вы, наверное, помните, что действующий Президент «по своей инициативе» пожаловался американским журналистам на Виктора Медведчука, хотя те его спрашивали только про Игоря Коломойского и Петра Порошенко.

В цитируемом рейтинге «Вестей» с одной стороны, можно отметить – «смешались в кучу кони, люди», с другой – определенная логика в этом есть.

Практически все решения в текущем году принимались в той или иной степени с учетом пандемии, потому 1-е место в рейтинге влиятельности «людей и явлений» для COVID-19 вполне логично, хотя и несколько непривычно.

Столь же логично 2-е место в рейтинге влиятельности полуформальной институции «послы G7» – они у нас, действительно, «к каждой бочке затычка», когда речь идет о принятии серьезных решений; кроме того, «послы G7» играют роль «морального арбитра», регулярно выступая с разъяснениями «что такое хорошо, а что такое плохо».

Третье место в рейтинге отведено Ринату Ахметову, несомненному лидеру в непрозрачном влиянии на принятие (политико-)экономических решений, четвертое – дуэту Президент Владимир Зеленский – глава Офиса Президента Андрей Ермак, что неудивительно при делегировании главой государства таких объемов политического суверенитета 2-му месту рейтинга, и экономических рычагов – 3-му.

Лидером в ряду публичных политиков – на 5-й ступеньке рейтинга – является Виктор Медведчук. Вполне логично, в сфере урегулирования на Донбассе он выступает постоянным оппонентом Зеленского и ОП (4-е место), которые за время своей каденции научились колебаться вместе с линией внешних игроков.

Следующим публичным политиком в рейтинге является экс-президент Петр Порошенко (7-е место), деятельность которого также заметно нервирует Владимира Зеленского.

Между двумя политиками и лидерами парламентских фракций на 6-м месте расположился Арсен Аваков – глава МВД с 2014-го года».

«Интересно, что спикер ВР Дмитрий Разумков, расположившись на 9-м месте уступает по влиятельности обоим лидерам оппозиционных фракций, однако намного опережает формального лидера фракции «Слуга Народа» Давида Арахамию (41-е место) и формального главы одноименной партии Александра Корниенко (4-е место), что весьма красноречиво говорит о роли и месте этой партии, как политической структуры, в иерархии власти в стране» - отметил Джангиров.

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