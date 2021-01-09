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Прославившемуся стороннику Трампа грозит тюрьма за выходки в Капитолии

Прославившемуся стороннику Трампа грозит тюрьма за выходки в Капитолии
Обновлено 09:52 Сегодня Телеграф

60-летний Ричарда Барнетта из штата Арканзас, арестовали в пятницу, 8 января,  из-за того, что вместе с другими протестующими в поддержку кандидатуры Дональда Трампа, ворвавшимися в Капитолий, позволил себе невиданную "шалость": Барнетт попал на фото с поднятыми ногами на столе в кабинете спикера Офиса Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая позже призналась, что из ее кабинета был украден ноутбук.

Об этом говорится в соответствующем заявлении, размещенном на официальном сайте Департамента юстиции.

За свои правонарушения Барнетт должен впервые предстать перед федеральным судом во вторник, 12 января. Планируется, что по итогам судебного заседания, правонарушителя экстрадируют в Вашингтон.

"Шокирующие фото мистера Барнетта в ботинках на столе в Офисе спикера палаты в среду были отталкивающими, - сказал исполняющий обязанности генерального прокурора США. - Те, кто совершил преступные действия во время штурма Капитолия, предстанут перед судом".

В департаменте отметили, что "Капитолий США является одним из самых знаковых зданий" в США и является "символом Конституции и людей, которых мы поклялись защищать, и его разрушение будет недопустимым".

Ответим, что Барнетту предъявлено обвинение в умышленном проникновении в здание Капитолия  и в нарушении общественного порядка на территории Капитолия, краже государственных денег, собственности или записей. Если его вину докажут, ему грозит максимальное наказание в виде одного года тюрьмы.

Кроме того, как сообщает ВВС, также был арестован законодатель Западной Вирджинии Деррик Эванс. Он опубликоввал в сети видео, на котором он стоит возле здания Капитолия со сторонниками Трампа, а затем входит внутрь.

Как сообщал "Телеграф", ранее в результате беспорядков в США погибли пять человек - четверо протестующих, в том числе Эшли Бэббитт, и полицейский.

 

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Все по теме:

США, Задержания, беспорядки в США, Ричард Барнетт.

Автор:

Телеграф
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