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Шмыгаль оценил вероятность веерных отключений света

Шмыгаль оценил вероятность веерных отключений света
15:30 Сегодня Телеграф

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что веерных отключений в Украине не будет.

Об этом он сказал в интервью "Интерфаксу".

"15 января "Энергоатом" запустил один из своих блоков, далее, буквально на дняхзапускаеться второй блок. Фактически эти параметры дают нам уверенность в том, что мы к "веерным отключениям", как к механизму сбалансирования энергосистемы, прибегать не должны и не будем. Поэтому, хочу всех успокоить, что ситуация не простая, но она и не является критически сложной", - сказал он.

По его словам, для энергосистемы Украины снижение температуры пройдет стабильно.

"Для этого есть все предпосылки. Единственная сложность, которую сегодня испытывает энергетическая система - это низкие остатки угля на складах угольных ТЭС", - уточнил Шмыгаль.

Эту проблему, как добавил глава Кабмина, решают за счет дополнительного объема угля, который импортируется в Украину, в том числе из Казахстана, и из других стран. Кроме этого, увеличивает добычу угольная отрасль и поднимается вверх необходимый объем угля.

"Единственное, есть определенная инертность. Когда склады были забиты, угольные шахты сократили добычу, а сейчас начинают работать на полную мощность. Но это займет определенное время. Смещение ремонтных программ отдельных атомных блоков, плюс похолодание, то есть увеличение спроса на электроэнергию - привели к быстрому, неожиданного срабатывания угля на складах. А когда нет на потоке угля, то запуск этого процесса занимает определенное время. Вот и возник такой плюс минус двух-трехнедельный разрыв. Но он некритичен", - пояснил Шмыгаль возможные причины появления слухов о веерных отключениях.

Как сообщал "Телеграф", ранее Денис Шмыгаль сообщил, что карантин из-за коронавируса будет продлен до 31 марта.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Украина, Веерные отключения, Денис Шмыгаль.
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