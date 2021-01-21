Пожар в Харькове: названа возможная причина трагедии

Пожар в частном доме для престарелых «Золотой час» в Харькове, который вспыхнул 21 января и унес жизни 15 человек, мог возникнуть из-за обогревателей.

Такую версию в своем Facebook назвала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

«Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с электронагревательными приборами», - отметила она.

Также Венедиктова уточнила, что в результате пожара 11 человек числятся пострадавшими.

По факту происшествия открыли уголовное производство по факту нарушения правил пожарной безопасности, повлекшие за собой смерть людей.

Стоит отметить, что в Харькове вплоть до сегодняшнего дня держалась очень низкая температура и можно предположить, что в доме действительно пытались согреться при помощи обогревателей.

"Телеграф" собирает все подробности этого жуткого происшествия в Харькове в хронике по ссылке.