Минус 350 тысяч подписчиков: YouTube заблокировал канал Александра Дубинского

Не так давно США плотно взялись за украинских политиков и бизнесменов, чья деятельность была оценена как вмешательство в американский избирательный процесс. Ряд представителей отечественной элиты были внесены в санкционный список. И вот последствия не заставили себя долго ждать.

В четверг, 28 января, YouTube заблокировал канал народного депутата Александра Дубинского. Сейчас, при заходе на его ссылку появляется сообщение: «Аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube». До блокировки у канала было около 350 тысяч подписчиков.

Стоит, отметить, что сам Дубинский утверждал, что после избрания нардепом переоформил канал на третьих лиц. По многих украинцев, вероятно это было сделано для того, чтобы юристы смогли доказать, что это не официальный канал Дубинского, а канал, на котором просто выходят видео с ним»

Напомним, 10 сентября 2020 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции против ряда украинских граждан и организаций, связанных с российской сетью внешнего влияния. С фигурантами списка запрещено иметь любые финансовые взаимоотношения. 15 января перестал работать сайт Александра Дубинского dubinsky pro. Он содержал материалы политической деятельности нардепа, его встречи и мероприятия с его участием