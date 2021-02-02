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В Харькове водитель фуры устроил массовое ДТП: подробности и видео с места (видео)

В Харькове водитель фуры устроил массовое ДТП: подробности и видео с места (видео)
Обновлено 12:02 Сегодня Телеграф

Во вторник, 2 февраля, в Харькове фура устроила ДТП, протаранив, по разным данным, от шести до восьми машин.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Труха Харьков", публикуя видео с места аварии.

Инцидент произошел на Московском проспекте. По предварительным данным, у фуры отказали тормоза.

"Фура собрала на Московском проспекте около 8 машин!! Страйк!" – комментируют видео в Telegram-канале.

На кадрах видно, что машины изрядно помяло ударом. При этом несколько автомобилей залетели под фуру.

Как сообщал "Телеграф", 31 января в Обуховском районе на автодороге "Киев-Обухов" произошло ДТП: между собой столкнулись два Renault, в результате чего один из водителей был доставлен в больницу, а второй, гражданин Турции, погиб в машине скорой помощи.

Также в понедельник, 1 февраля, в Киеве произошло серьезное ДТП с пострадавшим.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
Просмотры: 407

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ДТП, Харьков, Видео, Аварии, Фуры.
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