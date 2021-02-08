Полиция потерялась: в сети бурно отреагировали на неожиданные странности в деле о поджоге авто журналиста в Киеве

Политолог, бывший главный редактор телеканала ТВi Владимир Егоров, которому в воскресенье, 7 февраля, снова подожгли автомобиль, рассказал о странностях в расследовании ЧП полицией.

Своими наблюдениями на этот счет он поделился в Facebook.

"Ночью каким-то загадочным образом "потерялся" подписанный мною протокол полиции со словом «поджог» и вместо него появился новый документ с иными формулировками", - рассказал он.

Как уточнил журналист, слова "поджог" в новых документах уже не было.

"Ни на что не намекаю, верю в лучшее", - заверил Егоров и добавил, что передал полиции ролик, где снят момент поджога авто и предполагаемый поджигатель.

В сети не стали сдерживаться от комментариев. "Пфффф .... полиция-то немножко потерялась?", "Думаю, что рано или поздно народу надоест беззаконие власть имущих, бездействие, попустительство а то и откровенное укрывательство "крутых" преступников, продажный суд и т.д. С огнем играют. Вернее со взрывчаткой", - пишут в сети.

Как сообщал "Телеграф", ранее появились фото подозреваемых в поджоге автомобиля журналистов "Схем".