Какой праздник 9 февраля: народные приметы и запреты

9 февраля почитают память Иоанна Златоуста, который также известен как архиепископ Константинопольский. Этот византийский церковный деятель славился своими псалмами и проповедями. Также, он прославился добрыми делами.
В старину Иоанну Златоусту молились о прибавлении разума, помощи в духовном развитии, поиске себя, о благополучии в семейных отношениях.
Ещё 9 февраля читали заговор от зубной боли.
Обязательно надо готовить особые пироги-расстегаи с грибами, мясом и рыбой, которые должен съесть каждый член семьи – тогда, согласно поверьям, будущий год принесет большой достаток.
Что нельзя делать в Златоустов день:
Не следует проводить манипуляции с волосами: красить, стричь и даже мыть.
Не рекомендуется дарить и получать подарки – большая беда случится.
Строго-настрого запрещено в этот день обижать котов и кошек, иначе животные начнут мстить.
Нельзя 9 февраля делать покупки одежды и обуви.
Не стоит 9 февраля подставлять лицо ветру.
Народные приметы:
Ослепительно белая луна – к холодам, красноватая – к ветру.
Если после метелей на снежных сугробах закруглены гребни, а на полях волнами лежит снег, то будет хороший урожай.
Облака против ветра плывут – к снегу.
Стекла запотели – к теплу.