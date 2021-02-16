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Илон Маск потерпел "редкий промах" с новым запуском: неудача попала на видео

Илон Маск потерпел "редкий промах" с новым запуском: неудача попала на видео
09:29 Сегодня Телеграф Фото: youtube

SpaceX Falcon 9 запустила новую ракету с партией из 60 интернет-спутников Starlink на орбиту поздно вечером в понедельник 15 февраля, но ракета не смогла приземлиться на плавучей платформе в море.

Об этом сообщили space.com.

Двухступенчатая ракета-носитель Falcon 9, увенчанная 60 широкополосными космическими аппаратами, стартовала с космического стартового комплекса 40 здесь, на станции космических сил на мысе Канаверал, в 22:59 по восточному стандартному времени (05:59 по Киеву 16 февраля). Приблизительно девять минут спустя первая ступень ракеты вернулась на Землю, чтобы совершить шестую попытку приземления на беспилотный корабль SpaceX в Атлантическом океане, но не попала в цель. 

SpaceX предпочитает восстанавливать ступени своих ракет Falcon 9 для повторного использования, но компания также неоднократно заявляла, что доставка полезной нагрузки полета на орбиту всегда является основной задачей.

Один из постоянных летчиков SpaceX вывел на орбиту эту последнюю миссию Starlink. Ракета-носитель, получившая название B1059, ранее доставляла на Международную космическую станцию две разные миссии по доставке грузов SpaceX Dragon - CRS-19 в декабре 2019 года и CRS-20 в марте 2020 года - миссию Starlink в июне прошлого года, спутник наблюдения Земли для Аргентины. ( SAOCOM-1B в августе 2020 года) и спутник-шпион для правительства США в рамках миссии NROL-108 в декабре.

Так, запуск 16 февраля был первым из двух запланированных запусков Starlink в течение недели; еще 60 спутников должны вылететь рано в среду (17 февраля) на другом Falcon 9. Такая быстрая последовательность связана с тем, что SpaceX недавно пришлось менять свои запланированные миссии Starlink из-за проблем, связанных как с погодой, так и с оборудованием.

Эта миссия, получившая название Starlink 19, продвинулась вперед после того, как 4 февраля стартовала 18-я миссия SpaceX Starlink. Оба полета обогнали Starlink 17, который первоначально планировалось запустить 1 февраля. 

Во время первоначального планирования миссии SpaceX планировала запустить две миссии Starlink с интервалом всего в несколько часов - впервые для космического побережья с 1966 года, когда за ракетой Gemini последовал Atlas Agena всего через 99 минут. В конечном итоге двойных миссий не произошло, но в беспрецедентном для эпохи коммерческих космических полетах шаге Восточный хребет (агентство, которое курирует запуски вдоль восточного побережья) одобрил запуск двух миссий в быстрой последовательности.

Стоит напомнить, что ранее, 3 февраля последний прототип ракеты SpaceX следующего поколения Starship успешно стартовал, но взорвался при ударе во время попытки приземления после испытательного полета. 

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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SpaceX, Илон Маск, Starlink.
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