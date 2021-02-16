У Путина показали мастер-класс придумывания прозвищ для Навального (видео)

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков предложил свои варианты прозвищ для российского оппозиционера Алексея Навального, которого судят по делу о клевете в отношении ветерана Игната Артеменко.

Помимо эпитетов "берлинский пациент" и "житель СИЗО", которыми Песков одаривал Навального ранее, он предложил еще пару "лестных эпитетов".

"Ну он же в СИЗО. И он осужден. Можно выбирать между сидельцем в СИЗО и осужденным", - прокомментировал свои ранние высказывания в адрес Навального пресс-секретарь Путина.

"Для этой страны", поплыл старый", "Пресс-секретарь, а на простой вопрос ответить не может, что-то бубнит, мнется", "Ершик) Вызывает отвращение", "Вы за все время правления хоть раз сделали что то ради них!? Только чистите их карманы!! Умный что ли усатый?" - пишут в сети.

Как сообщал "Телеграф", несмотря на то, что во время заседания ветеран присутствовал на заседании онлайн, Артеменко все же попросили надеть на лицо защитную маску. Позже Навальный, который с сарказмом воспринимает все происходящее, во время заседания по делу прямо в зале суда насмешил анекдотом про презерватив.