С днем доброты! Красивые поздравления и открытки с праздником

В среду, 17 февраля, отмечается один из самых добрых праздников в году - День спонтанного проявления доброты. Этот праздник - это одна из недавних инициатив международных благотворительных организаций.

Точного определения о том, кто ввел традицию праздновать этот день, нет, однако корни его ведут в США.

В Украине этот праздник пока мало известен. А вот в странах Западной Европы и в США в этот День во многих городах традиционно проходят различные благотворительные мероприятия и марафоны.

Самым простым проявлением доброты в этот день будет ваше отношение к окружающим. Скажите сегодня в магазине на кассе “спасибо”, подайте руку выходящей бабушке, женщине, девушке руку при выходе из общественного транспорта, поддержите друга или родственника мотивационным словом.

Поэтому поводу "Телеграф" собрал поздравительные открытки и картинки с праздником.

Также, 17 февраля отмечается день Николы Студеного. Что нельзя делать в этот день - читайте в материале "Телеграфа".