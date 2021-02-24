Появилось фото бойца, который дал отпор пробравшемуся на позиции вооруженному боевику

Украинским военным, который успел обезвредить боевика группировки "ДНР" во время нападения на него на позициях ВСУ у Чермалыка, оказался солдат Герман Г.

Об этом сообщила пресс-служба Оперативного командования "Схід" ВСУ в Facebook.

"Враг пытался проникнуть на наблюдательный пост, но теперь будет отвечать за преступления перед Украиной и ее народом. Солдата Германа Г. за личное мужество и профессионализм будут представлено к государственной награде", - говорится в подписи к фото, на котором видно изрезанное лицо военного - боевик все же успел нанести несколько порезов штык ножом, прежде чем боец выстрелил в него.

В сети от всей души стали благодарить героя.

Как ранее сообщал "Телеграф", причиной массовых потерь боевиков на Донбассе в районе Горловки стала потеря связи между оккупантами в этом районе, из-за чего боевики, подумав, что позицию заняли ВСУ, открыли огонь по своим же.