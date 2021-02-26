Какой праздник 26 февраля: народные приметы и запреты

26 февраля православная церковь чтит память преподобного Мартиниана Палестинского. Мартин был отшельником. С 18 лет он начал свою затворническую жизнь, и даже когда его пыталась соблазнить девушка легкого поведения, он выстоял.

Большую часть своей жизни Мартин прожил на необитаемом острове. А в преклонном возрасте он перебрался в Афины, где и умер.

Мартиниана в народе считают укротителем блудных страстей. Его просят о защите от плотских соблазнов и искушений.

Ещё 26 февраля поминали усопших, ходили на кладбище, ставили в церкви свечи за упокой, нищим подавали милостыню.

26 февраля неплохо бы было устроить уборку в доме. Согласно поверью, это принесет вам счастье и удачу.

Что нельзя делать 26 февраля:

Не рекомендуется громко петь и даже общаться на повышенных тонах.

Нельзя оставлять детей одних в комнате, а тем более доводить их до слез.

Не следует поднимать с земли найденную монету, иначе могут начаться финансовые проблемы.

26 февраля лучше ничего на себе не завязывать и не плести косы.

Запрещено шить, ткать и прясть.

Также не стоит решать денежные вопросы (планировать покупки, брать или давать взаймы).

Народные приметы 26 февраля:

Если за окном много снега, и он не тает, то весна холодная будет. Если же снежок начал подтаивать, то весной будет тепло.

Пасмурный день – к поздней весне.

Если солнечные лучи хорошо видны, то ближайшие дни будут ясными, но морозными.

Синицы громко поют к ранней весне.

Вокруг солнца туманный круг – к снегу, вокруг луны красноватые кольца – к морозу, тучи небо затянули – к потеплению.

Чем холоднее последняя неделя февраля, тем жарче будет лето.

Ранее, "Телеграф" сообщал, какой будет погода до конца рабочей недели.